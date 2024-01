Trapani batte Torino, i siciliani citano JOKER e rispondono DURAMENTE: “Superiori in tutto”

Volano gli stracci nel post-partita del big match tra Torino e Trapani, valevole per il 20° turno di Serie A2, tra l’altro in diretta su Rai Sport. Dopo che i siciliani hanno sconfitto Torino 92-93, sui profili social della Trapani Shark è apparso un post che è ben oltre la semplice provocazione. Al club granata e ai suoi dirigenti non è infatti piaciuto il trattamento riservato dai tifosi avversari al presidente Valerio Antonini e al DS Valeriano D’Orta.

Una querelle partita in estate, con D’Orta passato proprio da Torino a Trapani ma solo dietro pagamento di un buyout. Una richiesta mai andata giù ad Antonini, che lo ha sottolineato più volte nel corso della stagione. Per sancire il proprio dominio sul campionato e su una delle pretendenti alla promozione, Trapani ha postato il risultato accompagnato dal volto di Joaquin Phoenix nel film “Joker”.

Il testo che accompagna l’immagine però è ancora più duro:

Potremmo rispondere con il loro stesso linguaggio, l’ignoranza e la volgarità con cui hanno attaccato il nostro Presidente ed il nostro bravissimo Direttore, in diretta su Raisport davanti a tutta Italia facendo fare alla meravigliosa città di Torino una pessima figura, potremmo sottolineare che siamo alla 15ma vittoria consecutiva ottenuta a casa loro, potremmo dirgli che li abbiamo fatti avvicinare per farceli credere e “rosicare” ancora di più, come si fa con quegli avversari che si meritano certe umiliazioni, potremmo dirgli che siamo felici che arriveranno terzi e non secondi in modo che eviteremo una squadra molto più forte come Cantù, ma non lo facciamo. Siamo superiori in tutto, anche in questo.

Lasciamo invece parlare il vero “Pagliaccio” con un sorriso con cui li mandiamo a casa a dormire! Ciao Signorino!!