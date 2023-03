Ja Morant, 2 gare sono solo l’inizio di una lunga sospensione?

Ja Morant si è scavato una fossa davvero profonda. I Memphis Grizzlies lo hanno sospeso per due partite dopo che sabato ha brandito con noncuranza una pistola durante una live su Instagram. A quanto pare, l’All-Star potrebbe restare fuori per un periodo ancora più lungo.

L’allenatore dei Grizzlies, Taylor Jenkins, ha parlato domenica alla stampa e ha fornito un aggiornamento sulla situazione attuale di Morant. Secondo l’interlocutore di Memphis, questa è una situazione molto fluida al momento:

“Non esiste una sequenza temporale definitiva. Abbiamo detto che saranno almeno due partite. Analizzeremo il tutto un giorno alla volta. Questo sarà un processo di guarigione per lui. Quindi, non posso commentare in termini di quale sarà il giorno esatto perché in realtà non è una situazione con una data precisa”.

"This is going to be an ongoing healing process. … It's really not a timetable situation." Taylor Jenkins on Ja Morant's return (via @MarkG_Medina)pic.twitter.com/a3L9M7qhVU — Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2023

Jenkins ha rifiutato di confermare il ritorno di Ja Morant in squadra dopo la sospensione di due partite. Ha insinuato che la stella potrebbe restare fuori per più match mentre continuano il “processo di guarigione” che hanno attualmente intrapreso.

Morant è stato fuori nel match perso da Memphis contro i Los Angeles Clippers questa notte e, inoltre, non sarà disponibile martedì contro i Los Angeles Lakers senza LeBron James. Vediamo a questo punto se tornerà giovedì oppure no.

