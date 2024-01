Joel Embiid come Harden e Wilt! Vincerà ancora l’MVP?

Joel Embiid è di un altro livello quando si tratta di fare canestro. Il big man dei Philadelphia 76ers è semplicemente fortissimo e in questa stagione ha una media di punti (35) superiore a quella dei minuti (34,2) e si candida a vincere nuovamente l’MVP.

L’ultima tappa del tour di Embiid è stata il North Carolina, dove i 76ers hanno sconfitto gli Charlotte Hornets in una partita fiacca in cui Embiid ha realizzato 33 dei 97 punti della sua squadra (i Sixers hanno vinto 97-89). Si è trattato di una prestazione al di sotto della media da parte della superstar, il che indica il livello irreale a cui sta giocando.

Joel Embiid ha scritto il suo nome su tutti i libri di storia nel corso degli anni, ma ora ha raggiunto qualcosa che solo Wilt Chamberlain e James Harden hanno fatto. L’omone dei 76ers è arrivato a 20 partite consecutive da almeno 30 punti.

.@Sixers @JoelEmbiid has become the third player in @NBAHistory to score at least 30 points in 20+ consecutive games, joining Wilt Chamberlain (4x) and @JHarden13.

h/t @EliasSports

— Sixers Stats (@SixersStats) January 21, 2024