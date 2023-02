Lakers, Jazz e Timberwolves completano la trade che muove Westbrook

La trade deadline NBA è oggi, ma uno scambio importante è già stato completato secondo Shams Charania di The Athletic. La trade coinvolge i Los Angeles Lakers, i Minnesota Timberwolves e gli Utah Jazz.

Nell’accordo, i Lakers acquisiranno D’Angelo Russell dai Timberwolves e Malik Beasley e Jarred Vanderbilt dai Jazz. I Jazz acquisiranno Russell Westbrook dai Lakers e i Timberwolves acquisiranno Mike Conley Jr. dai Jazz. I Jazz riceveranno anche una scelta del primo giro mentre i Wolves riceveranno una scelta del secondo giro.

