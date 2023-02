BOMBA IN NBA: KEVIN DURANT scambiato ai PHOENIX SUNS

Il buongiorno si vede dal mattino, no? Beh, oggi è un buongiorno per i tifosi dei Phoenix Suns perché hanno un Kevin Durant in più in squadra.

I Suns stanno inviando Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quattro scelte al primo turno, uno scambio di scelte del 2028 per Durant e TJ Warren, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Durant voleva trasferirsi e il nuovo proprietario Mat Ishbia ha spinto per concludere l’affare in giornata.

The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

I Nets ottengono le scelte non protette nel 2023, 2025, 2027 e 2029.

Nets gets unprotected picks in 2023, 2025, 2027 and 2029, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

In un attimo i Phoenix Suns sono diventati la contender numero 1 dell’NBA. Probabilmente nessuna squadra ha dei Big Three come questi 3.

Come sempre, trasformare un’ottima squadra in una squadra vincente non è semplice. Però questi 3 hanno le carte in regola per poter essere un trio davvero devastante.

Stiamo a vedere come si integrerà Kevin Durant ai Phoenix Suns, la fortuna è che mancano ancora 3 mesi circa all’inizio dei playoff e – Boston a parte – non è che ci siano tantissime franchigie solide e pronte a vincere l’NBA quest’anno, a partire dai campioni in carica dei Golden State Warriors, che rischiano addirittura di stare fuori dalla post season.

