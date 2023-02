LeBron James si sta stancando della “lentezza” dei Lakers?

Per quanto stiamo tutti parlando dei Dallas Mavericks e dei Brooklyn Nets per aver orchestrato con successo un accordo commerciale incentrato su Kyrie Irving, forse c’è altrettanto clamore intorno a LeBron James e ai Los Angeles Lakers a causa del loro fallimento nell’attirare Kyrie a Hollywood.

Lo stesso LeBron ha espresso disappunto per l’offerta fallita della sua squadra e, da parte sua, l’insider NBA di ESPN, Brian Windhorst, crede che ci sia di più rispetto a ciò che si vede in superficie.

Windhorst ha praticamente chiesto ai Lakers di far pace con LeBron James dopo che non sono riusciti a portare Irving a Los Angeles. Windy ha sottolineato che James ha fatto di tutto per mostrare la sua lealtà ai Lakers negli ultimi due anni. È ora che lo ripaghino:

“Continua assolutamente a dare ai Lakers sempre più rispetto, sempre più attenzione. I Lakers non hanno concluso questo accordo. Dovrebbero davvero provare a fare qualcosa perché, a un certo punto, la sua pazienza finirà. LeBron non ha mai avuto un periodo morto come questo a Miami, nemmeno a Cleveland, nessuna volta, ma i Lakers, stanno andando troppo lentamente”.

"They should really try to get something done because, at some point, I gotta believe that patience is going to end, but [LeBron] has never given this kind of slack to the Heat or Cavs, but the Lakers get the slack."

