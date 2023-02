LeBron James ha realizzato una prestazione MAI VISTA PRIMA

Le superstar NBA nel loro ventesimo anno di solito hanno un ruolo minore e non sono più dominanti come una volta. Tuttavia, l’ala dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è diverso da qualsiasi superstar. Lo ha dimostrato anche questa notte contro i New York Knicks.

James ha portato i Lakers alla vittoria per 129 a 123 sui Knicks ai tempi supplementari, registrando una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. È stato il giocatore di maggior impatto in campo e, sebbene il suo tiro da 3 punti lasci molto a desiderare, ha fatto tutto il resto molto bene per aiutare i Purple e Gold a fermare la loro sbandata di due partite.

Nel processo, James è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a registrare una tripla doppia nel suo 20esimo anno nella Lega.

Certo, non ci sono molti giocatori che sono stati in grado di giocare due decenni in campionato, ma ciò non toglie quanto sia incredibile per LeBron mantenere il suo dominio nel corso degli anni.

The first player in NBA history to drop a triple-double in Year 20 🤩@KingJames | @Lakers pic.twitter.com/U47Q5dDW7S — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 1, 2023

Non c’è dubbio che ciò che James sta facendo così in là nella sua carriera sia inaudito. Sebbene abbia la sua giusta dose di haters, nessuno può negare che sia uno dei migliori giocatori nella storia.

Leggi anche: Gli Utah Jazz assumono i senzatetto per pulire l’arena dopo le partite