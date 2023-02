Stoudemire, importanti aggiornamenti sulle accuse di violenza domestica

Le accuse di violenza domestica contro l’ex star dei Phoenix Suns, Amar’e Stoudemire, sono state archiviate.

Stoudemire è finito nei guai lo scorso dicembre 2022 quando è stato arrestato per presunte “violenze” a una delle sue figlie adolescenti. Secondo i rapporti dell’epoca, Stoudemire ha dato un pugno alla mascella a sua figlia e l’ha schiaffeggiata più volte perché è stata irrispettosa e bugiarda con sua nonna.

Dopo l’incidente, Stoudemire è stato portato in cercere. Tuttavia, l’ex ala dei Suns ha rapidamente negato le accuse e ha affermato che erano “basate su un rapporto che non corrisponde ai fatti”. Ha aggiunto che non avrebbe mai potuto vedersi aggredire nessuno, specialmente i suoi figli.

Ora il caso è stato archiviato, con l’ufficio del procuratore statale di Miami-Dade che ha dichiarato a CBS News che “il caso è stato archiviato a causa dell’incapacità della vittima di collaborare al perseguimento del procedimento penale”.

Amar’e Stoudemire ha anche condiviso una dichiarazione sull’archiviazione del caso, sottolineando di essere “grato” che ora sia tutto finito. Ha aggiunto che i suoi figli stanno bene anche in mezzo alle polemiche.

“Poco più di un mese fa, il mondo della mia famiglia è stato capovolto quando ho dovuto affrontare accuse che tutti sapevamo essere false, cosa che ho immediatamente e pubblicamente negato. Oggi sono grato che, dopo un’indagine completa, tutte le accuse siano state archiviate. Fortunatamente, la mia famiglia e, cosa più importante, i miei incredibili figli stanno tutti bene”.

