Luka Doncic tornerà a Madrid per giocare contro il Real

I Dallas Mavericks stanno diventando internazionali per la seconda volta durante il mandato di Luka Doncic e giocheranno un’amichevole contro il Real Madrid in Spagna la prossima preseason.

I dettagli sono stati annunciati venerdì sera, quindi Doncic avrà la possibilità di giocare contro il suo ex club e alcuni dei suoi ex compagni di squadra. La partita è in programma il 10 ottobre al WiZink Center di Madrid.

Doncic ha iniziato la sua carriera da professionista con il Real Madrid e ha giocato tre stagioni per la squadra dal 2015 al 2018.

Luka ha vinto il premio di MVP della stagione regolare di EuroLega nel 2017-2018 ed è stato il giocatore più giovane a vincere il premio a 19 anni. Dončić ha avuto anche l’onore di finire nell’All-EuroLeague First Team e si è dichiarato al Draft NBA 2018.

Un paio di anni dopo, Doncic è quattro volte NBA All-Star e ha tre selezioni All-NBA First Team. Ha vinto Rookie of the Year nel 2019 e ora è uno dei candidati MVP.

Sarà sicuramente bellissimo vedere Luka Doncic di nuovo a Madrid con il suo Real, la squadra del suo cuore e che l’ha visto crescere.

