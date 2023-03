Dame Sarr trascina il Barcelona U18, che vince lo stage ANGT di Zadar

Avevamo lasciato Dame Sarr all’esordio con la maglia del Barcelona in prima squadra. L’azzurro però è in una fase di crescita esponenziale, tant’è che oggi ha trascinato la formazione U18 catalana alla vittoria allo stage dell’Adidas Next Generation Tournament di Zadar.

Il prospetto classe 2006 è stato il primo terminale offensivo dei suoi per tutte le quattro partite disputate in Croazia con 19.8 punti conditi da 5.3 rimbalzi e 3 rubate di media ed è stato anche miglior mattatore dei suoi nella sfida finale contro il Zaragoza con 27 punti (nonostante il 3/12 da oltre l’arco) e 8 rimbalzi, mostrando una notevole sicurezza nell’attaccare il ferro e versatilità di mezzi che gli sono anche valsi l’inserimento nell’All-Five tournament del torneo:

Menzione d’onore va anche Mouhamad Faye, neo-prodotto del settore giovanile di Reggio Emilia che, direttamente dalla fase finale della Next Gen Cup, è volato diretto in Croazia per mettersi a disposizione di coach Koponen e disputato un torneo ad alto impatto da 14.8 punti (82% dentro l’area!) e 10.2 rimbalzi oltre a 2.2 stoppate di media.