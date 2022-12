EMBIID riscrive la STORIA dell’NBA battendo il record di SHAQ

Joel Embiid ha disputato un’altra fantastica prestazione questa notte quando i Philadelphia 76ers hanno battuto gli Charlotte Hornets 131 a 113, superando un record di Shaq. Embiid ha messo a referto 53 punti, tirando 20 su 32 dal campo. Ha anche contribuito al successo con 12 rimbalzi, 3 assist e una stoppata, segnando inoltre tutti gli 11 tiri liberi.

In tal modo, Embiid ha fatto la storia perché ha superato Shaqu O’Neal come il giocatore più veloce a mettere a tabellino più di 50 punti e più di 10 rimbalzi 100 volte. O’Neal aveva già realizzato l’impresa in 349 partite. Embiid ha battuto quel record facendocela in 346.

Fewest games played to reach 100

30 PTS/10 REB games via @NBCSPhilly: 1. Joel Embiid (346)

2. Shaquille O'Neal (349)

3. Karl Malone (406)

4. David Robinson (461)

5. Anthony Davis (470) My God… #Sixers pic.twitter.com/TAITHm1LOG — Jacob Moreno (@Jacobmorenonba) December 12, 2022

Il lungo dei Sixers sta vivendo ancora una volta una stagione da MVP. Rimane la questione se possa finalmente raggiungere quel successo individuale. I fan dei 76ers adorerebbero vederlo miglior giocatore della stagione, ma vorrebbero davvero vedere di più il successo della squadra. Embiid e i Sixers non raggiungono una finale della Eastern Conference da quando sono arrivati fino alle Finals NBA nel lontano 2000-2001.

In questa stagione, Joel Embiid ha una media di 32,2 punti, 9,7 rimbalzi, 4,9 assist, 1,6 stoppate e 1,1 rubate a partita. Ora guida il campionato per media punti, poiché la prestazione di domenica gli ha permesso di superare Luka Doncic dei Dallas Mavericks.

