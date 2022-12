Bologna perde con Scafati: ora è “veramente difficile” per Scariolo

Ieri sera la Virtus Bologna ha perso contro la Givova Scafati la prima gara di questa Lega Basker Serie A dopo 9 vittorie di fila e Sergio Scariolo ha ammesso che questo è il primo momento davvero difficile della stagione. Specialmente perché è arrivato due giorni dopo la sconfitta assurda contro l’Olympiacos ad Atene:

“A volte abusiamo del palleggio, non abbiamo le mani giuste per passare la palla e qualche volte la perdiamo. Il deficit più grosso che vedo è nel passaggio, e ci sono ragioni concrete, a livello di chi è coinvolto nell’azione.

Crisi? Sicuramente è il primo momento veramente difficile. Io ne ho affrontati centinaia in carriera. Lavoriamo per uscirne. I giocatori che hanno maggiore capacità di leadership faranno un passo avanti, gli altri con umiltà seguiranno. Ognuno deve capire il suo ruolo, è giusto che chi ha responsabilità di leader le assuma. La difficoltà fisica è enorme, oggi avevamo un sacco di esterni fuori. Ma ci siamo trovati in queste condizioni altre volte e le abbiamo superate brillantemente. Non ho visto mancanza di sforzo, ma ci sono momenti in cui bisogna tirare fuori le risorse in più!”.

