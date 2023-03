STEPH CURRY, mamma mia che TRASH TALKING con CHRIS PAUL!

Sono cambiate molte cose dal 2014, soprattutto per i Golden State Warriors. Nove anni fa, gli Warriors erano una parte poco rilevante nella Western Conference, Steph Curry non aveva ancora vinto un MVP e Draymond Green doveva emergere come la forza che è diventata. Quello fu l’anno in cui gli Warriors e Steph Curry subirono un’uscita al primo turno per mano di Chris Paul e dei Los Angeles Clippers.

Da allora, gli Warriors sono diventati una dinastia, vincendo 4 anelli e Curry è diventato il primo MVP all’unanimità della storia. Nel frattempo, i Lob City dei Clippers di Paul sono implosi, dilapidando un vantaggio per 3-1 contro gli Houston Rockets nel 2014 e subendo un passo falso dopo l’altro poiché non hanno mai realizzato del tutto il loro potenziale.

E questa notte, con gli Warriors che hanno affrontato i Phoenix Suns, Steph Curry ha strofinato un po’ di sale sulle ferite di Chris Paul, ricordandogli un tempo ormai lontano.

“Questo non è più il 2014”, ha detto Curry a Paul.

“This ain’t 2014 no more.” – Steph Curry to Chris Paul 👀😳pic.twitter.com/7NGO2DVsB4 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 14, 2023

Con i Golden State Warriors in vantaggio di 20, 59 a 39, Curry ha guidato la squadra sulla leggenda dei Suns, battendolo in palleggio prima di subire fallo da DeAndre Ayton.

Questo incontro tra gli Warriors e i Suns e Steph Curry e Chris Paul è la loro 55esima volta l’uno contro l’altro. Curry ha avuto la meglio su Paul 31 volte, ma considera comunque questo momento come una piccola vittoria emotiva.

