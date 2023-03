Ja Morant entra in un programma di consulenza e rimane out a tempo indeterminato

Ja Morant sicuramente salterà anche la prossima partita dei Memphis Grizzlies, com’era stato anticipato nei giorni scorsi. La prima occasione per rivederlo potrebbe essere venerdì contro gli Spurs, ma stando a coach Taylor Jenkins è comunque poco probabile. L’allenatore, prima della gara contro Dallas di stanotte, ha dichiarato che i Grizzlies e Morant sono in costante comunicazione con la NBA, e che il giocatore è pienamente disposto a fare tutto il necessario per rimediare ai propri errori.

Taylor Jenkins on if Ja Morant returns Fri: “There are a lot of internal dialogues going on and obviously there’s still things going on at the league level that we’re in communication with. Ja’s fully engaged in this process and ready for whatever comes next after these 2 games.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 13, 2023

Poco dopo, Adrian Wojnarowski ha scritto che Morant sta frequentando un programma di consulenza in Florida per correggere alcuni suoi comportamenti. Non è entrato nel dettaglio su ciò in cui consista questo programma, ma la star dei Grizzlies rimarrà per il momento out a tempo indeterminato. Solo nei prossimi giorni verrà comunicato che l’assenza di Morant, che finora ammonta a 6 partite, sarà prolungata ulteriormente.