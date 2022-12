Abbiamo una possibile data per il rientro in campo di Steph Curry

La star dei Golden State Warriors, Steph Curry, dovrebbe saltare alcune settimane dopo aver subito di recente un infortunio alla spalla sinistra. Ma quanto durano esattamente quelle “poche settimane”?

Apparentemente, la tempistica per Curry per la ripresa dalla sua ultima battuta d’arresto è di tre settimane. Ovviamente dipende da come risponde al trattamento, ma Adrian Wojnarowski di ESPN ha reso noto che comunque non starà fuori più di quattro settimane.

“Mi è stato detto che la tempistica ottimistica per il ritorno di Steph Curry è di circa 3 settimane. Ma la riabilitazione può essere diversa. Penso che l’intervallo da 3 a 4 settimane sia realistico per questo infortunio alla spalla”, ha detto Woj su NBA Countdown.

"I'm told that the optimistic timeline on a Steph Curry return is about 3 weeks. But these all heal differently and the rehab can be different. I think the 3-to-4-week range is realistic for this [shoulder] injury." 🗣️ @wojespnpic.twitter.com/7p6bKfLmQC — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 17, 2022

Steph Curry è stato in grado di evitare un intervento chirurgico dopo aver subito l’infortunio durante la partita di mercoledì contro gli Indiana Pacers. Sfortunatamente, ha ancora bisogno di tempo per far recuperare la spalla sinistra.

Per quello che vale, lo stesso Curry è felice di non aver avuto bisogno di un intervento chirurgico. Ha detto che era preoccupato di doversi operare ma, per fortuna, non sarà necessario fare nulla di tutto ciò.

