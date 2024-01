EA7 Milano, quando sarà la Keith Langford Night?

Venerdì 26 gennaio nell’intervallo della partita tra Olimpia Milano e FC Barcellona, l’Olimpia celebrerà Keith Langford e la sua recente inclusione nella Hall of Fame societaria con la Keith Langford Night. L’americano, uno dei più grandi realizzatori nella storia del basket europeo, due volte capocannoniere di EuroLeague, con Milano ha vinto lo scudetto del 2014, interrompendo un digiuno che durava da 18 anni. In quella stessa stagione ha vinto la classifica marcatori di EuroLeague ed è stato incluso nel primo quintetto All-EuroLeague della stagione. Nel 2020 ha ricevuto la nomination nella squadra ideale di EuroLeague del decennio.

Durante i suoi due anni a Milano, ha segnato 609 punti in 35 partite di EuroLeague, 833 in 50 partite di Serie A. Nel 2013/14 faceva parte della squadra che raggiunse i playoff di EuroLeague e venne eliminata dal Maccabi destinato a vincere il titolo europeo. Fu anche il top scorer della squadra che prima di vincere lo scudetto vinse 21 partite consecutive in Serie A. In EuroLeague ha segnato 12 volte almeno 20 punti con la maglia dell’Olimpia. La sua media punti con l’Olimpia è stata di 16.5 per gara.

Nel corso della sua carriera ha giocato due Final Four NCAA a Kansas, ha vinto due volte la classifica cannonieri di EuroLeague (2014 e 2017), di Eurocup nel 2016 a Kazan, ha vinto il titolo nella VTB League nel 2011 con il Khimki, in Israele con il Maccabi nel 2012, in Grecia con il Panathinaikos nel 2019. Ha vinto la Lega Adriatica nel 2012 ancora con il Maccabi, la Fiba Eurochallenge del 2009 con la Virtus Bologna da MVP, è stato MVP della Lega Adriatica, della FIBA Champions League nel 2020 con l’AEK Atene. Ha vinto due volte la Coppa di Grecia con il Panathinaikos.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

