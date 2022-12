Sassari, Bucchi (espulso) e Sardara INFURIATI con gli arbitri per la sconfitta con Venezia

Ieri sera la Dinamo Sassari ha perso contro l’Umana Reyer Venezia ma sia coach Piero Bucchi sia il presidente, Stefano Sardara, se la sono presa con gli arbitri per la sconfitta.

Ecco le dichiarazioni del presidente Stefano Sardara riportate dal profilo Instagram ufficiale della società:

“Dico solo che in ben due occasioni gli arbitri ci hanno detto che in effetti avevano sbagliato. Totale punti subiti in solo queste due azioni? 8! Come club siamo stati pazienti e comprensivi, perché sapevamo le difficoltà che l’organizzazione arbitrale aveva, e consapevoli dei tempi necessari a rilanciare la categoria. Stimo Gigi Lamonica e apprezzo veramente il lavoro che sta facendo, ma non c’è più tempo per aspettare. I club investono e il campo, solo il campo e i giocatori, devono essere quelli di cui si parla a fine partita. Oggi la prestazione arbitrale è stata assolutamente inadeguata e da investitore nel mondo del basket, non lo posso più accettare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dinamo Sassari (@dinamo_sassari)

Fa eco a Sardara il coach di Sassari, Piero Bucchi, nelle parole riportate dal sito ufficiale del club:

“Ragazzi bravissimi, oggi avevamo anche Jones con problemi intestinali oltre alle assenze di Gentile e Treier, ma devo fare assolutamente i complimenti alla squadra per come ha giocato. L’arbitraggio non l’ho capito, stranissimo. Tolga Sahin mi viene a dire che visto che ha dato due tiri liberi non può tornare indietro sulla decisione e quindi fa tirare i liberi dopo che il fallo era stato chiaramente sulla palla. I primi tre quarti siamo andati sistematicamente in bonus subito dopo neanche due minuti, abbiamo commesso 30 falli, io mi arrabbio e penso anche giustamente e prendo anche l’espulsione, liberi su liberi da non assegnare, situazione che non posso accettare, gravissima. Bisognerebbe chiedere delle chiare spiegazioni agli arbitri, complimenti ancora a Venezia ma complimenti anche alla mia squadra, situazione inaccettabile”.

Leggi anche: Quanto costa l’outfit di Natale sfoggiato da James Harden?

Immagine in evidenza: Dinamo Sassari