L’infortunio che non ti aspetti: cos’è successo a un arbitro in BCL?

Un arbitro della FIBA Basketball Champions League (BCL), Aleksandar Glisic, ha riportato un infortunio davvero insolito: rottura del legamento crociato mentre stava arbitrando la partita tra Lenovo Tenerife e VEF Riga nel Gruppo C della BCL.

Nel terzo quarto, l’arbitro Glisic è inciampato e caduto, procurandosi così l’infortunio. L’hanno poi trasportato in barella fuori dal campo perché non riusciamo a deambulare. L’ufficiale di gara è inciampato da solo nel tentativo di segnalare un fallo antisportivo mentre era in movimento. Non sono stati forniti aggiornamenti su quando Glisic potrebbe tornare in campo ma sicuramente ne avrà per un bel po’ perché il crociato solitamente ti mette KO per diversi mesi.

Alla fine la gara si è conclusa con una vittoria larghissima per la squadra di casa: Tenerife ha prevalso sul VEF Riga con un punteggio di 76 a 55. Gli spagnoli si sono così portati sul 2-1, mentre il VEF Riga è ancora a zero vittorie nelle prime tre partite di questa competizione europea.

Facciamo un grosso in bocca al lupo al fischietto serbo, Aleksandar Glisic. Speriamo di poterlo vedere arbitrare una nuova gara di FIBA Basketball Champions League molto presto!

Leggi anche: “La grande partenza dei Sixers?”, la risposta di Joel Embiid con frecciatina a James Harden