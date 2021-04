Beane non basta, Varese paga il blackout del terzo quarto e cede contro Venezia

Pallacanestro Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia: 75 – 77

(18-16, 21-19, 17-27, 19-15)

Venezia viola il fortino della Openjobmetis Varese interrompendo la striscia di cinque vittorie consecutive casalinghe per i bianco rossi alla 27a giornata di LBA. Il secondo successo di fila di Mitchell Watt e compagni arriva con una prestazione non perfetta, ma decisa nei momenti chiave di una partita segnata dai parziali. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 39 a 35, Venezia sorprende i varesini nel terzo quarto concedendo solo 4 punti nella prima metà e portandosi sulla doppia cifra di vantaggio: la OJM risale la corrente dal -12 completando la rimonta affidandosi all’energia di Ruzzier e De Nicolao e la precisione di Beane (20 punti, 5/7 da tre), aspetti che vengono a mancare nella fase finale della gara. Due palle perse sanguinose tra lo stesso Beane e Ruzzier favoriscono la costruzione del sorpasso avversario, quello decisivo, a cui Scola (poco presente nella gara con soli 6 punti in 27 minuti) non riesce a ribattere con due secondi sul cronometro.

La gara

Ad aprire la gara tra Varese e Venezia è un freddo 0/7 combinato. Dopo 2 minuti però, a muovere la retina per prima è la formazione di casa che trova una serie di canestri consecutivi aperta da Egbunu, che ingaggio un interessante duello fisico con Watt, e chiusa da 5 punti veloci di Ruzzier. Anche la Reyer si accende e le temperature gelate dei primi 120 secondi sono solo un ricordo quando gli ospiti lanciano la prima minaccia ai biancorossi con un parziale di 11 a 1 (sulla base dei 6 punti di Watt) per salire sul 10 a 14 che costringe Bulleri a fermare per primo la partita.

Alla OJM serve una scossa per non lasciare andare gli ospiti. Ad attaccare la spina è il “DeNik” varesino che segna 4 punti nel parziale di 10 a 2 a cavallo tra primo e secondo quarto per il 20 a 18 dei padroni di casa che in area creano qualche problema a Venezia. Mazzola accusa la presenza di Egbunu nel pitturato commettendo 3 falli in 4 minuti e costringendo Watt agli straordinari in una partita in cui nessuna delle due squadre riesce ad impadronirsi dell’inerzia: Campogrande firma un gioco da 4 punti mentre Beane segna una tripla e causa due palle rubate – con assist a Douglas sulla prima – prima della nuova tripla di Ruzzier e due punti di Scola per il 39 a 35 con cui andare a riposo.

L’approccio di Venezia nel terzo quarto è di quelli decisi e imponenti. La squadra di coach De Raffaele produce un parziale fiammante di 15 a 2 sfruttando la bocca di fuco di Chappell (15 punti al minuto 23) e una pioggia di canestri che portano la firma di Clark e Tonut, abili a sorprendere la disattenta difesa varesina; Bulleri vuole un cambio di musica e chiama timeout. Dentro Giovanni De Nicolao, in coppia con Ruzzier, per riportare l’energia del primo tempo, ma Varese non si accende, Venezia flirta con la doppia cifra di vantaggio (dopo il 43 a 55 di metà frazione). La OJM però non muore affidandosi alle giocate di un ispirato – e solitario – Beane che tiene a galla i suoi con un paio di triple che garantiscono il 56 a 62 dopo 30 minuti.

Sicuramente più energico il quarto quarto della squadra casalinga che se la gioca sul piano fisico e resta lì, alle calcagna di Venezia. La reazione arriva dopo le due triple in fila di Daye per il 58 a 68 e a rispondere sono sempre loro: De Nicolao e Beane lanciano la rimonta della OJM che a metà frazione si porta sul -1 (68-69) prima del timeout di De Raffaele sfruttando un momento di blackout che rischia di essere fatale per gli ospiti. Varese poi riesce anche a mettere la freccia sul 71 a 69 cavalcando le soluzioni di un Beane sempre più caldo (20 punti) e sempre più il fulcro di una contro risposta da 16 a 3 al 37esimo che porta Varese a giocarsela fino all’ultimo, ma che non basta. I ragazzi di Bulleri hanno l’ultimo possesso per vincere la partita dopo il 75 a 77 di Mitchell Watt, ma Scola fallisce la tripla della vittoria.

Varese: Douglas 8, Beane 20, Ruzzier 12, Scola 6, Egbunu 12, Morse 0, De Vico 3, Strautins 4, G. De Nicolao 10, Ferrero NE;

Venezia: Tonut 11, Daye 10, Clark 12, Watt 11, A. De Nicolao 10, Cerella NE, Stone 0, Chappell 15, Mazzola 2, Campogrande 4, Casarin 2, Vidmar NE;

Foto copertina: Alberto Ossola / Pallacanestro Varese.it

