Varese-Bologna, le pagelle: Belinelli e Zizic co-MVP, Mannion e Hanlan ingabbiati dalle V Nere

Varese perde in casa contro la Virtus Bologna giocando a viso aperto ma non riuscendo a sfruttare una grande occasione nel terzo quarto. Per la Virtus fondamentali le prestazioni di Marco Belinelli, autore di 20 punti con 4/7 da due e 4/8 da tre punti, capace di dare fiato alla fuga delle V Nere e un Ante Zizic da 16 punti con 7/7 dal campo. La difesa degli ospiti contiene Nico Mannion, che colleziona 16 punti con 5/18 dal campo. Ecco le pagelle.

Pallacanestro Varese

Nico Mannion 6: la difesa della Virtus lo forza a giocare un pick and roll centrale, in diversi frangenti della partita, che non frutta punti ma solo una parte dell’1/6 da tre. Spinge sull’acceleratore per alzare il ritmo, si sbatte per creare occasioni nella sua partita da ex. Alla fine però chiude con 16 punti, 5/18 dal campo, 5 assist.

Olivier Hanlan 6: tanta fatica al tiro anche per l’altra guardia varesina ampiamente limitato dalla difesa della Virtus. In 30 minuti finisce con 12 punti, 3/7 da due, 1/4 da tre, 6 rimbalzi.

Sean McDermott 5: primo tempo sotto tono fatto di sbavature e imprecisioni nonostante un inizio sprint pregevole. Nel secondo è più reattivo, presente sulle linee di passaggio e in area dove aiuta la OJM a rimbalzo. Da lui però ci si aspetta qualcosa di più.

Gabe Brown 5: se Spencer cresce rispetto alla prestazione con Venezia, non si può dire lo stesso per il prodotto di Michigan che non trova il tiro da tre punti (2/6) e

Skylar Spencer 6.5: enormi passi avanti rispetto alla partita con la Reyer. Comincia bene con 8 punti nel primo quarto, cala nella fase centrale della partita e risale nel finale. Sotto canestro la OJM giova del suo peso e della sua energia che lo portano a finire con 12 punti e 10 rimbalzi.

Davide Moretti 5.5: lontano dalla sua forma migliore in termini di prestazione e di visione di gioco. Pur non essendo una point guard pura, il numero #11 della Openjobmetis non riesce a prendere le decisioni migliori accerchiato da una difesa estremamente fisica.

Matteo Librizzi 5: la bomba all’inizio del secondo quarto infiamma il palazzetto per il -1 in una partita in cui spende tutto in marcatura su Belinelli. Decisamente complicato.

Scott Ulaneo 5: tanta fatica, come contro Venezia, a contenere l’energia dei lunghi bolognesi. Alcuni errori sotto canestro non agevolano la sua serata.

James Young s.v: poco da dire sulla partita dell’ala americana, fatta solo di 6 minuti di gioco e un “palo” su un tentativo da tre punti.

Tomas Woldetensae ne: ormai praticamente fuori squadra anche se qualche minuto, per lo meno in marcatura su Belinelli avrebbe potuto farlo.

Coach Białaszewski 5.5: Varese se la gioca a viso aperto contro una corazzata. Peccato per quei 6 possessi del terzo quarto in cui la sua squadra non capitalizza e si lascia scappare una grande occasione.

Virtus Bologna

Alessandro Pajola 7.5: non crea per sé ma per i compagni in maniera eccellente generando 8 assist in 23 minuti. Lavoro efficace anche in difesa sugli esterni di Varese.

Marco Belinelli 8: da capitano capisce quando è il momento di prendersi la squadra sulle spalle. Canestri d’autore, finendo con 20 punti; quelli più importanti li firma nel terzo periodo per non far perdere ritmo ai suoi. Qui comincia lo sprint finale e decisivo della Virtus.

Rihard Lomazs 6: una tripla – il suo unico canestro – nel primo quarto partendo nel quintetto titolare.

Achille Polonara 6.5: non trova canestri da tre punti quando allarga la difesa della OJM, ma è fondamentale negli scontri sotto canestro.

Bryant Dunston 6: un altro dei tanti ex della partita, applaudito dal pubblico dell’Itelyum Arena prima del match. Coach Banchi lo impiega solo per 14 minuti in cui segna 5 punti e raccoglie 7 rimbalzi.

Ante Zizic 7.5: capitalizza tutto quello che gli passa per le mani (7/7 da due), giocando una partita ai limiti della perfezione, e spadroneggiando in area.

Daniel Hackett 6: dopo le fatiche della gara di giovedì contro l’Asvel resta in campo 15 minuti, nei momenti più intensi del match, in cui distribuisce 4 assist ma finisce senza punti.

Gabriel Lundberg 7.5: riesce a combinare eleganza ed efficacia, sempre capace di sviare la difesa di Varese. Finisce con 12 punti, 4/6 da due, 1/2 da tre, 3 assist e 17 di valutazione.

Jordan Mickey 6: tocca due palloni, due canestri in 6 minuti.

Awudu Abass 6.5: di potenza l’inchiodata che firma la doppia cifra di vantaggio a 2’ dalla fine e sigilla il match. 10 punti da sesto uomo cercando e realizzando tiri ad alta percentuale.

Isaia Cordinier 6.5: una risorsa fondamentale dalla panchina, che approccia la partita con la sua solita energia e determinazione pur sporcando le sue statistiche con 3 palle perse.

Bruno Mascolo s.v.: 5’ nel primo quarto, poi coach Luca Banchi lo tiene fermo in panchina

Coach Luca Banchi 7: la difesa di Bologna alza il livello in difesa e mette allo scoperto i problemi offensivi di Varese, contenendo Nico Mannion e avvantaggiandosi, soprattutto, di un Marco Belinelli che chiude con 20 punti segnati in totale scioltezza