Cremona batte la Fortitudo e, con la salvezza a un passo, guarda anche ai Playoff

VANOLI CREMONA 82-74 FORTITUDO BOLOGNA

(23-22, 24-14, 12-19, 23-19)

Partenza lanciata della Fortitudo grazie al notevole impatto di Totè che segna 15 punti nei primi 7 minuti di partita (con 6/6 da due punti), per Cremona è Cournooh a tenere a galla la squadra con la solita energia difensiva sugli esterni ma anche con efficacia nella metà campo offensiva, soprattutto da tre punti (3/3 nel primo quarto). 4 punti di Hommes e la schiacciata di Jarvis Williams permettono a Cremona di chiudere il primo quarto avanti 23-22 dopo essere stata sotto anche di 8 punti. 5 punti di Baldasso danno inizio al secondo quarto ma poi Cremona, grazie a tanti rimbalzi offensivi e alle palle perse di Bologna, piazza un parziale di 13-0. Fantinelli e Hunt riportano sotto la Fortitudo ma ancora Cournooh da tre punti seguito a ruota da Barford regalano alla Vanoli il massimo vantaggio (+11), costringendo coach Dalmonte al timeout. All’uscita canestro di classe purissima di Banks ma la mano di Cournooh non si raffredda, altra tripla (5/5 a metà partita) e canestro finale di Hommes su assist di Poeta direttamente dalla rimessa per il 47-36 di fine primo tempo.

La Fortitudo rientra in campo con un altro spirito e sorprende una Cremona un po’ molle, rilassata per il vantaggio acquisito e con un fulmineo 12-0 ritorna avanti, lanciata da un Banks scatenato al tiro da oltre l’arco e da un Totè in giornata di grazia (anche una stoppata clamorosa su Homme). Mian interrompe 5 minuti di siccità cremonese con una schiacciata che ridà inerzia alla Vanoli, Banks è una macchina nel terzo quarto ma ancora Mian e Barford permettono a Cremona di restare avanti per gli ultimi 10 minuti (59-55 al 30′). L’ultimo arrivo in casa Vanoli piazza la tripla a inizio quarto quarto, Baldasso risponde sulla sirena dei 24 secondi ma la Fortitudo, già a 18 perse nei primi tre quarti, ne perde altre 4 consecutive e lancia un parziale di 11-0 per Cremona, guidato dal solito immortale Peppe Poeta (4 recuperi e 9 assist). Un and-1 con fallo antisportivo su Hunt e il primo canestro di uno spento Aradori riavvicinano Bologna ma ormai il tempo è a favore di Cremona che può controllare nel finale e, pur non ribaltando la differenza canestri, fa un passo decisivo verso la salvezza, con un occhio anche ai Playoff.

Cremona: Barford 18, T. Williams 3, Trunic NE, J. Williams 10, Poeta 7, Mian 10, Lee 6, Cournooh 22, Hommes 6, Donda NE.

Bologna: Banks 19, Aradori 2, Mancinelli, Manna NE, Hunt 14, Pavani NE, Fantinelli 2, Baldasso 8, Cusin 4, Totè 25.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!