Ben Simmons potrebbe finire presto ai Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks stanno ancora cercando quella seconda stella per fare coppia con Luka Doncic e, secondo un rumor, potrebbero prendere in considerazione la guardia dei Brooklyn Nets, Ben Simmons.

Si dice che Brooklyn stia cercando di recuperare Simmons nel tentativo di affrontare i loro problemi con le vittorie. Detto questo, un dirigente della Western Conference ha detto a Sean Deveney di Heavy Sports che i Mavs sono una “squadra da tenere d’occhio” in un potenziale scambio per l’ex scelta numero 1 assoluta.

“Simmons sarebbe una scelta interessante accanto a Luka Doncic se i Nets fossero disposti a riprendersi Tim Hardaway e Davis Bertans. Non sono sicuro di quanto potrebbero salire i Mavs in termini di offerta, ma sarebbe sicuramente interessante per Luka “, ha detto l’anonimo dirigente.

L’aggiunta di Ben Simmons è sicuramente una prospettiva intrigante per i Mavs. Un forte difensore sulla palla che può attaccare il canestri e fare passaggi allucinanti come Simmons potrebbe sicuramente dare più pugno all’attacco e alla difesa di Dallas. Considerando che Doncic non è un difensore fenomenale, avere Simmons gli renderebbe sicuramente le cose più facili.

