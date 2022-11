Dwight Howard è stato uno dei più grandi nomi della free agency NBA poiché la nuova stagione è ora in pieno svolgimento. Bene, è stato così fino a lunedì notte.

Howard si è rivolto ai social media per annunciare che ora ha deciso di andare all’estero. L’ex otto volte All-Star ha annunciato tramite il proprio canale Instagram ufficiale la sua nuova squadra: i Taoyuan City Leopards della T1 League di Taiwan:

“Taiwan, questo è Dwight Howard alias Superman. Sono così eccitato e non vedo l’ora di atterrare a Taiwan e iniziare a giocare per i Taoyuan City Leopards”.

Dwight Howard announces that he's headed overseas to play in Taiwan for the Taoyuan Leopards. (via taoyuan_leopards/IG) pic.twitter.com/ur9KL0Vdxh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 8, 2022

Come previsto, Dwight Howard ha portato l’intensità del suo marchio di fabbrica durante l’annuncio, il che farà sicuramente eccitare ogni singolo fan dei Leopards nell’apprendere questa notizia. Il tre volte Defensive Player of the Year ha anche rilasciato la sua dichiarazione con un enorme sorriso sul viso mentre mostrava quanto sia entusiasta di affrontare questo nuovo capitolo della sua carriera.

Certo, nessuno si aspettava che sarebbe andato a giocare a Taiwan. Magari in Cina o Corea del Sud sì. In Europa eventualmente. Ma Taiwan è proprio l’ultimo posto dove credevamo sarebbe potuto sbarcare l’ex Lakers.

