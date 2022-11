Simone Fontecchio: “Agli italiani dico di stare tranquilli: arriverà il mio momento”

Simone Fontecchio sta giocando la sua prima stagione in NBA con gli Utah Jazz, ma finora ha trovato ben poco spazio. Su 11 gare, l’italiano è sceso in campo solo 4 volte per 24′ totali: contro Houston, 13 punti in 16′, la sua miglior partita. Per il resto una manciata di minuti e tante assenze, un po’ per scelta tecnica e un po’ per il Covid che lo ha fermato per circa una settimana. In più, i Jazz stanno sorprendentemente andando bene, secondi ad Ovest con un record di 8-3 nonostante le partenze di Donovan Mitchell e Rudy Gobert.

Intervistato da Sky Sport, Fontecchio ha parlato soprattutto della sua prima esperienza in NBA e del poco spazio che sta trovando. L’ex Baskonia ha voluto rassicurare i suoi connazionali, noi che seguiamo le sue gesta da tantissimi chilometri di distanza: il suo momento arriverà.

Questa è la mia prima esperienza in NBA, quindi è semplicemente normale e giusto che io debba lottare per guadagnarmi ogni minuto. Piano piano sto cercando di guadagnarmi la fiducia dei compagni e dell’allenatore. Coach Hardy vuole che io mi faccia sempre trovare pronto sul perimetro. Voglio dire ai fans italiani che mi seguono: non siate dispiaciuti quando non gioco. Io sto bene, il mio momento e i miei minuti arriveranno, quindi non preoccupatevi.

Poi Fontecchio ha parlato del suo rapporto con due azzurri: Nicolò Melli e Paolo Banchero.

Ho parlato e continuo a parlare molto con Nicolò. Spesso paragoniamo le nostre esperienze e per me è di grande aiuto. Ma tutti i giocatori della Nazionale quest’estate mi hanno dato tanti consigli. Banchero non l’ho ancora conosciuto. Spero di vederlo presto quando giocheremo contro, magari andremo fuori per cena e parleremo un po’.

I Magic e i Jazz si incontreranno per la prima volta il 14 gennaio a Salt Lake City: sarà il primo derby italiano della stagione.