Ben Simmons, prosegue il calvario: non tornerà in campo in questa stagione

Ben Simmons continua ad avere parecchi problemi fisici: il giocatore dei Brooklyn Nets, sceso in campo ad intervalli solo 15 volte in questa stagione, non tornerà disponibile prima dell’anno prossimo, lo hanno annunciato i Nets. La causa ancora una volta sono i nervi, in particolare uno nella parte lombare della schiena che è stato schiacciato. Sono ormai due anni che Simmons ha problemi di questo tipo alla schiena: l’anno scorso aveva giocato solo 42 partite, diventate appunto 15 quest’anno.

L’australiano, quando disponibile, ha mantenuto 6.1 punti, 7.9 rimbalzi e 5.7 assist di media ma la stagione sua e dei Nets non è mai decollata: Brooklyn attualmente è undicesima ad Est con un record di 25-37.

È dalla stagione 2018-19, quando si trovava ancora a Philadelphia, che Ben Simmons non supera le 58 partite stagionali.

