Scafati corre ai ripari: firmato Henry Sek Seketoure!

La Givova Scafati ha appena ufficializzato l’ingaggio del play/guardia Henry “Sek” Seketoure tramite i canali social.

Classe ’87 di 193 cm, statunitense con passaporto giamaicano, mancino, vanta una mano educatissima dai 6.75, è un attaccante di buon livello che cerca spesso il tiro dal palleggio sfruttando la rapidità dei suoi movimenti.

Seketoure è una vecchia conoscenza del basket italiano, avendo militato nel 2014 tra le fila di Brindisi e nel 2015 a Capo D’Orlando, autore di una stagione buonissima premiata dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza per i siciliani.

Riporta nel curriculum numeri assolutamente rispettabili in quasi tutti i principali campionati europei. Registra la migliore stagione nel 2017 in Israele al Maccabi Ashood con una media di 17.1 punti a partita, e disputa buone annate in Spagna, Francia e Turchia, vantando un’esperienza anche in Australia nel 2019.

Ha iniziato la stagione 2023/2024 nella serie A turca con il Samsunspor, club appostato all’ultimo posto in classifica, ma ha realizzato comunque buoni numeri in fase realizzativa, in particolare i 33 punti a referto Domenica scorsa contro l’Efes e tante altre performances da doppia cifra.

Scafati si affida a Seketoure per colmare il vuoto in regia lasciato da Strelnieks, partenza che, assieme a quella di Logan, ha sicuramente abbattuto un po’ il morale dell’ambiente gialloblu dopo un inizio di stagione assolutamente ottimo.

Probabilmente sarà disponibile in convocazione già Domenica prossima nella difficile trasferta di Brescia.

Scafati necessita di almeno due vittorie di quì a fine stagione per blindare definitivamente il discorso salvezza e potersi divertire a sgambettare, magari raggiungendo uno degli ultimi slot play-off che rappresenterebbe il record storico all-time in A per il club campano.

Foto: Givova Scafati

