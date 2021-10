Ben Simmons sta facendo tutto il possibile per lasciare subito Philadelphia

Ben Simmons, dopo aver scioccato i Philadelphia 76ers presentandosi letteralmente alla loro porta senza alcun preavviso, l’ex Rookie of the Year prenderà multe pari a 1,4 milioni di dollari dopo le ultime complicazioni che si sono verificate.

A questo punto, tuttavia, sembra che a Ben Simmons non importi affatto, vuole solo lasciare Philadelphia. In effetti, sta facendo tutte le mosse necessarie per lasciare Philly il prima possibile. Proprio di recente, il futuro playmaker ex-Sixers ha messo in vendita la sua proprietà nel New Jersey per 5 milioni di dollari. Inutile dire che sta facendo tutto il possibile per mostrare alla squadra che vuole andarsene. Proprio adesso. Senza nemmeno perdere un secondo.

Sembra che i Sixers non cambieranno idea, però. Hanno mantenuto il prezzo richiesto per il playmaker che ha anche giocato all’All-Star Game, che secondo quanto riferito non ha molto interesse da parte delle squadre avversarie. Questa situazione sta diventando sempre più brutta di giorno in giorno e tutti noi non vediamo l’ora che finisca. In primis i Philadelphis 76ers e Ben Simmons. Ormai siamo abituati a queste situazioni, che prima o poi si sono risolte, ma questa volta è più difficile…

