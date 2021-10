Curry ha trovato il nuovo protagonista degli Warriors in attesa di Thompson

Con Klay Thompson ancora fuori, Steph Curry potrebbe aver appena trovato la perfetta star nel ruolo di backcourt in Jordan Poole agli Warriors. I Golden State Warriors hanno ottenuto una sensazionale vittoria nel match di apertura della stagione contro i Los Angeles Lakers. Ma oltre a sapere che quella sera erano la squadra migliore, i Dubs hanno anche identificato il giocatore che potrebbe essere di grande aiuto a Stephen Curry in questa stagione.

Curry vuole che Poole condivida la responsabilità con lui sia in attacco che in difesa, suggerendo un nuovo asset per gli Warriors che li guiderà per tutto il resto della stagione.

“Se vogliamo essere grandiosi, io e te [Poole] dobbiamo ritenerci l’un l’altro responsabili”, ha riferito Marcus Thompson di The Athletic tramite NBC Sports.

Si può ricordare che Poole e Curry hanno lavorato fianco a fianco durante la preseason degli Warriors. E in base alle prestazioni della coppia contro i Lakers, sembra che tutto stia funzionando bene, dato che hanno combinato ben 41 punti.

Anche il capo allenatore degli Warriors, Steve Kerr, ha riconosciuto i meriti di Poole, suggerendo che il giovane potrebbe essere il prossimo ragazzo di riferimento dopo Curry.

“Quando Steph è in panchina e Jordan Poole è là fuori a fare giochi, siamo in grado di allargare il campo e muovere bene la palla. Quel gruppo gioca davvero bene insieme. Credo sia molto divertente anche da guardare”.

