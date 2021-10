Andre Iguodala non vuole accettare lo sgarbo fatto dall’NBA a Kyrie Irving

Non è un giorno NBA senza che venga citato il nome di Kyrie Irving. Ma questa volta era per un argomento completamente diverso. Il veterano dei Golden State Warriors, Andre Iguodala, è un uomo dai molti pensieri. Mercoledì sera, con gli Warriors che si sono presi una pausa, Andre Iguodala ha reso noti i suoi sentimenti su Twitter sul fatto che Kyrie Irving non sia stato incluso nella Top 75 dei migliori giocatori della NBA. Infatti, Iggy ha detto che la star dei Brooklyn Nets dovrebbe essere tra i primi 20!

“Quindi state dicendo che Kyrie Irving non è tra i primi 75? Sono d’accordo… è almeno tra i primi 20…”.

So y’all saying @KyrieIrving ain’t top 75? I agree… he top 20 at least… — andre (@andre) October 21, 2021

Non siamo del tutto sicuri di cosa sia più una farsa: Irving non ce l’ha fatta alla lista o Iguodala che dice che la controversa guardia è uno dei primi 20 giocatori nella storia della NBA. Questo è sicuramente un dibattito interessante al quale solo il tempo potrà dare una risposta seria e concreta.

Il rifiuto di Kyrie Irving del vaccino COVID-19 danneggia solo le sue possibilità di guadagnare favori dagli osservatori NBA. Quindi no, presumibilmente non creerà la squadra del 75 ° anniversario della NBA.

