NAPOLI IN PARADISO 18 ANNI DOPO! Milano battuta, gli azzurri alzano la Coppa Italia

Napoli torna ad alzare la Coppa Italia per la prima volta dal 2006 (anche se in quel caso era un’altra Napoli, dal punto di vista burocratico): in finale a Torino gli azzurri battono la favorita Olimpia Milano al termine di una partita bellissima in cui però la Ge.Vi. è rimasta avanti dall’inizio alla fine, fatta eccezione per il primo minuto. Una Napoli capace di andare oltre i propri limiti, anche fisici visti i tanti colpi subiti da Owens e le condizioni precarie di Sokolowski.

Melli segna i primi 6 punti della partita di Milano, principale terminale offensivo della squadra biancorossa in un avvio equilibrato. Ennis e Zubzic rompono la parità in favore di Napoli, mentre uno spettacolare alley-oop Sokolowski-Owens fa esplodere il palazzetto. Un canestro di Ennis vale l’8-15 partenopeo e costringe Messina al timeout: al rientro in campo c’è la reazione di Milano con Hines e Mirotic, anche se Napoli chiude il primo quarto comunque avanti 19-24. Nel secondo quarto l’Olimpia accorcia con la coppia Mirotic-Melli, Napoli è però in grande fiducia e torna a +7 con un capolavoro in step-back di Pullen ed è proprio con 7 punti di scarto che si conclude il primo tempo, 36-43.

Napoli apre il secondo tempo con un altro alley-oop per la schiacciata di Owens e una tripla completamente fuori equilibrio di Zubcic per il massimo vantaggio di +12. Al rientro dopo un timeout di Milano, Owens spaventa i tifosi azzurri rimanendo a terra dopo un colpo alla testa subito da Shields (rientrerà dopo qualche minuto), i meneghini ne approfittano e tornano a -3. Napoli resiste e riesce ad allungare nuovamente: Owens e i liberi riportano i partenopei a +9. Sulla sirena del terzo periodo Mirotic risponde a Pullen, al 30′ il risultato è 53-60. Nel quarto periodo Milano alza i giri in difesa ma spreca tanto in attacco, Napoli trova solo dopo oltre 3′ i primi punti della sua frazione: con gli azzurri a +3, Melli commette il quarto fallo della sua serata e Brown con 4 punti di fila rimette 7 punti tra le due squadre. L’Olimpia si affida a Napier, che però segna una tripla e sbaglia altri due canestri: dall’altra parte è ancora lob per Owens e +6. Ennis realizza anche il +8 a 2′ dalla fine che sembra indirizzare definitivamente la gara, ma è solo un’illusione: due triple di Mirotic e Shields (per lui il primo canestro dal campo) valgono il -2 biancorosso e costringono Milicic al timeout con 1’10” sul cronometro.

Dopo un errore partenopeo, la palla arriva di nuovo a Shields che dall’angolo segna la tripla del vantaggio milanese (il primo dal 4-0): dura pochissimo, perché dall’altra parte Pullen segna una tripla clamorosa dal palleggio per il nuovo +2 della Ge.Vi. Timeout di Messina, ma sulla rimessa Milano pasticcia e regala palla a Napoli. Sokolowski subisce fallo, fa 2/2 e mette due possessi tra le due squadre. Napier ha l’ultima chance, subisce fallo e va in lunetta: segna il primo, sbaglia di proposito il secondo ma senza toccare il ferro, quindi l’azione viene fermata e la palla finisce a Napoli che può chiudere la gara dalla lunetta: Ennis non sbaglia e gli azzurri vincono 72-77.

Milano: Bortolani, Tonut, Melli 20, Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso NE, Shields 10, Mirotic 19, Hines 4, Voigtmann 6.

Napoli: Pullen 14, Zubcic 11, Ennis 21, De Nicolao 2, Sinagra NE, Owens 10, Brown 6, Sokolowski 13, Lever, Bamba NE, Mabor Dut Biar, Ebeling NE.

Foto: LBA