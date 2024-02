Coppa Italia, si rivede Simone Pianigiani: è in telecronaca su DAZN

Simone Pianigiani qualche settimana fa aveva lasciato la panchina del Cedevita Lubiana, dopo un pessimo avvio in EuroCup: l’ex tecnico di Siena e Milano non è però rimasto con le mani in mano ed è stato ingaggiato da DAZN per questa edizione delle Final Eight di Coppa Italia. Pianigiani ha fatto il proprio debutto in telecronaca su DAZN per la finalissima tra l’Olimpia e Napoli.

Pianigiani ha allenato Siena dal 2006 al 2012, per poi sedersi anche sulla panchina di Milano dal 2017 al 2019 vincendo uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. In mezzo anche 6 anni da CT dell’Italbasket ed esperienze con Fenerbahçe e Hapoel Gerusalemme. Negli ultimi anni, prima del Cedevita, aveva allenato in Cina ai Beijing Ducks.