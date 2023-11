Binaghi, Pres. Federtennis, dedica parte della Coppa Davis a Petrucci e attacca Malagò

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, ha in parte dedicato la vittoria della Coppa Davis all’ex Presidente del Coni, Gianni Petrucci, ora Presidente della Federazione Italiana Pallacanestrio, la FIP.

“A quelli che una volta volevano linciarci e mandarci via quando siamo retrocessi in serie C di Coppa Davis, l’ex presidente del Coni Petrucci ha sempre detto “lasciateli lavorare, vedrete che questo gruppo dirigente andrà fino in fondo e così è stato”.