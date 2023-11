Tommy Marino SBOTTA sui social: “Basta chiamarmi influencer!”

Da qualche anno Tommaso Marino, per tante stagioni uno dei migliori playmaker in Serie A2, si è trasferito in B a Legnano, dove in questa RS a 37 anni sta mantenendo 11.9 punti di media. Ma Marino è molto di più di un giocatore: nonostante le poche presenze nella massima serie, l’italiano è uno dei cestisti più popolari, e non solo per il suo seguito sui social. Insieme all’amico Bruno Cerella ha fondato la Onlus Slums Dunk che aiuta tantissimi bambini in Africa, tra Kenya e Zambia. Ha poi creato un seguitissimo canale YouTube in cui mostra la vita di un giocatore professionista. Ha aperto una palestra con anche campo da basket interno.

Tutte cose che Marino ha citato in una storia Instagram in cui ha chiesto con forza di non essere bollato semplicemente come “influencer” dai giornalisti. “Quando leggo ‘Arriva Legnano dell’INFLUENCER MARINO’ mi gira il c***o” ha sbottato il giocatore di Legnano. “Nella mia giornata impiego 1 minuto a postare una foto su Instagram e 12 ore a farmi il c**o, allenarmi per portare vari progetti e 10.000 altre cose” ha proseguito Marino.