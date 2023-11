EA7 Milano, Messina dopo il brutto KO con Pistoia: “Non so se è un problema fisico o di testa…”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia EA7 Milano, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 81 a 86 contro Pistoia, arrivata dopo un pessimo secondo tempo e un inaccettabile terzo quarto di gioco.

Così Coach Ettore Messina dell’EA7 Milano ha commentato la partita persa con Pistoia:

“A loro dobbiamo fare i complimenti, hanno giocato un bellissimo secondo tempo e meritato di vincere. Noi dopo un primo tempo giocate bene, siamo tornati in campo in modo sbagliato e quando Pistoia ha rimontato abbiamo tentato di risolverla prendendo tiri da tre senza logica. Ho chiamato il primo time-out quando loro sono arrivati a tre punti, poi un altro dopo sei minuti e me n’ero tenuto uno, l’ultimo, per il finale di gara. Ho fatto giocare i giocatori più esperti, forse anche troppo, nel tentativo di vincerla. E’ un dato di fatto che non abbiamo continuità di rendimento e dopo una bella partita venerdì non siamo riusciti a farne un’altra intera di domenica. Questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare e migliorare. Venivamo da una bellissima settimana, quindi non so sia stata una questione fisica o di testa”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

