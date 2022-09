Bismack Biyombo fa infuriare tutta la Francia con un tweet, poi lo cancella

Bismack Biyombo ieri è finito al centro di una polemica riguardante la finale di EuroBasket 2022 che stasera vedrà di fronte Francia e Spagna a Berlino. Il lungo dei Phoenix Suns, che ha nazionalità congolese, ha ripreso un tweet di Nicolas Batum, sostituendo però la Francia con l’Africa. “I miei occhi vedono solo Africa contro Spagna” ha scritto scherzando Biyombo, sottolineando quindi come molti giocatori francesi siano di origine africana, nonostante siano nati e cresciuti in Europa. La frase ha scatenato le risposte di centinaia di francesi, che hanno visto anche del razzismo nelle parole di Biyombo.

Alla fine il giocatore dei Suns ha deciso di cancellare il tweet, per evitare ulteriori polemiche.

Poco dopo Biyombo ha twittato un altro messaggio: “Suvvia ragazzi, non potete essere seri. Capisco che questo argomento sia sensibile qualcuno, ma non era nient’altro che una battuta. Ho amici ed ex compagni francesi, africani o con entrambi i passaporti! Onestamente stavo solo scherzando… Finiamola qui”. Il secondo tweet del giocatore ha incontrato il sostegno di Evan Fournier, il quale ha risposto: “Lo sappiamo, non ti preoccupare”.

Cmon guys you can’t be serious, I understand this is sensitive for some but it was nothing but a joke I have friend and ex teammates that are French and from somewhere in africa or have both passport! Honestly is was nothing but a joke.. let’s just stop here 🤦🏾‍♂️

— Bismack Biyombo (@bismackbiyombo) September 17, 2022