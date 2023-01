Bologna-Milano, le pagelle: Davies e Melli super, per la Virtus si salva solo Teodosic

L’Olimpia Milano ha vinto meritatamente il primo derby d’Italia in Serie A della stagione contro la Virtus Bologna con un ottimo Brandon Davies e un solidissimo Nicolò Melli, come potete leggere QUI.

Ecco di seguito le parole di Milano contro Virtus Bologna:

Virtus Bologna

Niccolò Mannion: 5. Inizia benino ma è poco costante e non riesce a fare la differenza.

Tornik’e Shengelia: 5. Ci si aspetta molto di più da un talento del suo calibro.

Daniel Hackett: 4,5. Si vede che non è al 100% della forma, ma forse nemmeno al 90. Una serata da dimenticare.

Kyle Weems: 4,5. Un ectoplasma, a parte la tripla del -10 nel quarto quarto.

Milos Teodosic: 7,5. Unica nota lieta in una serata disastrosa. Peccato per quella sfuriata inutile con gli arbitri a partita praticamente finita.

Marco Belinelli: 6. Si conferma in un buon stato di forma dopo il quarto quarto di venerdì contro il Fenerbahce.

Alessandro Pajola: 6. Segna più del solito ma non riesce a contenere gli attacchi degli esterni milanesi.

Mouhammadou Jaiteh: 5. In attacco ci prova ma in difesa ma non riesce mai a fermare i diretti avversari.

Jordan Mickey: 5. Una partitaccia anche per lui.

Semi Ojeleye: 5. Di ritorno dopo alcuni problemi fisici ma più deleterio che utile per la squadra questa sera.

All. Sergio Scariolo: 5. Messina gliela incarta e lui non riesce a trovare una soluzione. Questa volta il tattico milanese ha fatto meglio di quello bolognese.

Olimpia Milano

Timothé Luwawu-Cabarrot: 7. In continua crescita. Il francese sarà utile per Milano sia in campionato e sia – soprattutto – in EuroLega.

Nicolò Melli: 7,5. Capitano vero. Nik è in uno stato di grazia da un punto di vista offensivo. In difesa già sapete, inutile che ve lo ricordiamo tutte le volte.

Giampaolo Ricci: 6,5. Gara davvero molto solida.

Devon Hall: 6. Non una prestazione indimenticabile però comunque mette il suo mattoncino sulla vittoria finale.

Kyle Hines: 6,5. Annichilisce i lunghi avversari con la sua intelligenza difensiva.

Brandon Davies: 8. Dopo un periodo – troppo lungo – di ambientamento, finalmente Davies sta dimostrando di essere uno dei migliori lunghi d’Europa, come tutti si aspettavano.

Nazareth Mitrou-Long: 6. Nonostante i 10 punti a referto, non una partita di grande livello. Tolti i punti, ha sbagliato tantissimo. Dopo un ottimo novembre, adesso è un po’ in affanno.

Billy Baron: 7,5. A proposito di stato di forma: Baron sta vedendo una vasca da bagno al posto del canestro da quando è tornato dall’infortunio.

All. Ettore Messina: 7,5. Decide di vincerla con triple ben costruite e attaccando Belinelli e Teodosic, non due difensori eccellenti. Questa sera, come detto sopra, è stato superiore al suo collega ex Toronto.