Un’ottima Olimpia Milano vince bene in casa della Virtus Bologna

Virtus Bologna – Olimpia Milano 74-96

(15-19; 17-21; 18-25; 24-31)

L’Olimpia Milano ha vinto meritatamente il primo derby d’Italia in Serie A della stagione contro la Virtus Bologna con un ottimo Brandon Davies e un solidissimo Nicolò Melli.

Sostanzialmente non c’è quasi mai stata partita: i lombardi hanno sempre tenuto la testa della gara e i bianconeri hanno cercato più volte di rientrare senza però mai dare l’idea di farcela per davvero. Nel corso del primo tempo l’Emporio Armani era arrivata anche a +16, per poi chiudere in vantaggio di 8 lunghezze, 32 a 40 per gli ospiti.

Nella ripresa la solfa non cambia: a parte qualche accelerata di Milos Teodosic, il dominio milanese è netto e la gara termina definitivamente quando il serbo perde la testa contro gli arbitri per un fallo non fischiato su Alessandro Pajola, beccandosi il tecnico e il quinto fallo. Alla fine Milano si è imposta 96 a 74 sulla Segafredo Virtus Bologna.

Virtus Bologna: Mannion 7, Pajola 8, Jaiteh 9, Weems 5, Ojeleye 5, Belinelli 10, Martini NE, Shengelia 7, Hackett 0, Mickey 5, Camara NE, Teodosic 17. All. Sergio Scariolo.

Olimpia Milano: Davies 23, Luwawu-Cabarrot 17, Baron 17, Ricci 7, Baldasso 0, Mitrou-Long 10, Tonut 0, Melli 13, Biligha NE, Hall 7, Alviti NE, Hines 2. All. Ettore Messina.

