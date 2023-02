Fontecchio torna a giocare più di 20 minuti… ma i Jazz ne prendono 25

Questa notte Simone Fontecchio è finalmente tornato a giocare un minutaggio importante dopo diversi mesi di assenza ma gli Utah Jazz hanno perso di 25 contro i Minnesota Timberwolves.

Considerate che nelle ultime 5 gare in cui era entrato sul parquet (14/01, 18/01, 23/01, 25/01 e 08/02), il ragazzo ex Baskonia e Alba Berlino aveva giocato in totale 26 minuti. Questa notte è stato sul parquet per quasi 24, 23:37.

A livello numerico ha messo a referto 9 punti, frutto però di un non ottimo 4 su 11 dal campo e soprattutto di un pessimo 1 su 7 dalla lunga distanza, la sua specialità. Certo, non è semplice giocare così poco e farsi trovare subito prontissimo. È normale che se passi più tempo a guardare gli altri giocare che giocare tu, non puoi essere al top alla prima occasione utile. Ai quasi 10 punti ha aggiunto anche 1 rimbalzo e 2 assist.

Insomma, purtroppo neanche stasera, nonostante il tanto spazio a disposizione, Simone Fontecchio è riuscito a dimostrare che meriterebbe più minuti in campo con gli Utah Jazz.

Molto probabilmente terminerà la stagione con la franchigia di Salt Lake City, che ora sembra stia tirando i remi in barca per arrivare più indietro possibile in classifica così da ottenere la scelta migliore al Draft 2023, e poi vedrà cosa fare quest’estate.

