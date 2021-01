Bortolani e Ristic firmano il colpo esterno di Brescia: Virtus di nuovo al tappeto in casa

Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia: 89-90

(16-15; 40-48; 69-63; 89-90)

Il secondo anticipo del sabato sera va a Brescia, che espugna la Segafredo Arena per 89-90. Le due squadre hanno dato ad una sfida tiarata ed accesissima, decisa solo nella volata finale. Il canestro di Moss a 4 secondi dal termine è la giocata decisiva del match, con il vantaggio della Germani che poi resiste fino alla sirena finale. Tanti errori, disattenzioni e scelte sbagliate dai padroni di casa negli ultimi minuti, compromettendo quanto fatto fino lì. Continua in questo modo la maledizione della Segafredo tra le mura di casa, con la sesta sconfitta in otto gare a Bologna. Brescia dal canto suo si gode il career high di Bortolani (23 punti), la grande prova di Ristic (21 punti) e la guida illuminata di Vitali (6 assist).

Tornando alla partita, il primo strappo è della Virtus. Con Belinelli e Gamble sugli scudi, Bologna prova a mettere la partita sui propri binari. La Germani però tiene la scia sfruttando Ristic e grazie a Chery sorpassa (11-13). L’ingresso di Teodosic ribalta l’inerzia, con le sue magie che fissano il 16-15 del 10′.

Al rientro Brescia cambia marcia: con Bortolani on fire (10 punti nei primi 6 minuti di utilizzo), Kalinoski incisivo dall’arco e il lavoro sporco di Ancellotti gli ospiti raggiungono il massimo vantaggio, sul +9 a quota 22-31. La Segafredo prova a reagire con i giochi a due di Teodosic e Hunter, ma Brescia tiene la barra a dritta e rientra negli spogliatoi avanti sul 40-48.

L’intervallo ristora le forse di Bologna, che ritorna in campo e torna avanti: gli assist di Teodosic e le finalizzazioni di Belinelli e Gamble firmano il 18-4 dei primi 5 minuti. Buscaglia è costretto al timeout sul 58-52, ma la sfuriata non porta gli effetti sperati: la Virtus continua a mantenere il vantaggio ed al 30′ è 69-63.

Vicina al crollo, Brescia reagisce alla grande: con il solito Bortolani e gli assist di Vitali la Germani chiude la forbice, trovando anche il pari a quota 74 con la tripla di Chery. Da lì in avanti il duello prosegue in equilibrio, con le due squadre che provano ad elevare protagonisti diversi ad ogni azione. Bologna entra nell’ultimo minuto avanti di 3, sull’89-86, ma poi spegne la luce. I bianconeri sbagliano tutte le scelte su entrambi i lati del campo e vengono punti dall’intelligenza cestistica di Vitali, che a 4 secondi dal termine arma la mano di Moss per il definitivo 89-90. L’ultimo disperato assalto della Segafredo produce solo la palla persa di Teodosic e gli ospiti possono festeggiare il colpo in trasferta.

Virtus Segafredo Bologna: Gamble 10, Teodosic 17, Markovic 10, Weems 7, Belinelli 23, Hunter 6, Adams 2, Tessitori 0, Alibegovic 7, Abass 3, Ricci 4.

All. Djordjevic

Germani Brescia: Kalinoski 11, Bortolani 23, Vitali 7, Moss 6, Ristic 21, Parrillo 1, Sacchetti 2, Crawford 5, Chery 14, Ancellotti 0.

All. Buscaglia

