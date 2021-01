Reggio Emilia si rialza battendo Trento

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83 – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 74

(17-16, 20-17, 28-18, 18-23)

La prima di Peteri Koponen coincide con il ritorno alla vittoria dopo cinque sconfitte per la Unahotels Reggio Emilia che batte la Dolomiti Energia Trento facendo la differenza nel terzo periodo.

Nel primo tempo, infatti, nessuna delle due squadre riesce ad avere più di due possessi di vantaggio: partono meglio i biancorossi ma a cavallo fra i primi due quarti Trento si porta avanti alzando le percentuali dalla lunga distanza. Quando però anche Reggio inizia a trovare il fondo della retina, con Taylor e Baldi Rossi protagonisti, arriva il controsorpasso e il +4 con cui si torna negli spogliatoi, spianando la strada al break che arriva nella terza frazione.

Fin dal ritorno in campo, infatti, la Unahotels dà l’impressione di poter scappare ma prima Williams e poi Maye tengono lì i bianconeri, finché Koponen, Bostic e Candi non mettono il turbo per il +14 (65-51) all’ultima pausa. Nell’ultimo periodo gli ospiti alzano l’intensità ma Kyzlink prima ed Elegar poi tengono gli avversari a distanza di sicurezza, Reggio non eccelle in lucidità ma resiste con la difesa e torna a muovere la sua classifica.

TABELLINI

Reggio Emilia: Sutton 8, Koponen 3, Bostic 14, Candi 3, Baldi Rossi 16, Porfilio n.e., Taylor 13, Giannini n.e., Elegar 11, Bonacini n.e.,Diouf 3, Kyzlink 12. Coach: Martino.

Trento: Martin 7, Jovanovic n.e.,Pascolo 6, Conti n.e., Browne 12, Forray 6, Sanders 7, Mezzanotte n.e., Morgan, Williams 20, Ladurner, Maye 16. Coach: Brienza.

STATISTICHE COMPLETE

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.