Boston Celtics, arriva la diagnosi sull’infortunio di Marcus Smart

Sospiro di sollievo per i Boston Celtics, che nella notte avevano perso a partita in corso Marcus Smart per un infortunio al polpaccio. Si temeva che il giocatore potesse essere costretto ad un lungo stop, invece fortunatamente gli esami hanno evidenziato uno stiramento di primo grado al polpaccio, il meno grave, pertanto la sua assenza ci sarà ma non sarà troppo lunga.

Smart, primo quintetto difensivo All-NBA nella scorsa stagione, sta mantenendo 13.1 punti e 6.1 assist di media.

Positive news for the Celtics: First-team All-Defensive guard Marcus Smart has been diagnosed with a Grade 1 left calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. He will miss some time, but sigh of relief for all.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2021