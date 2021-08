I Boston Celtics vogliono aggiungere un altro play-guardia al loro roster e al momento gli occhi sono puntati su Dennis Schröder.

Secondo quanto riportato da HoopsHype, i Celtics, che voglio rinforzare il loro backcourt, potrebbero offrire al play tedesco un accordo annuale o, eventualmente, un contratto biennale con opzione giocatore per il secondo anno.

Sources: The Boston Celtics and Dennis Schroder have interest in a short-term deal. Details on the potential length and salary range between both sides on @hoopshype. https://t.co/D7ZtvJm5LS

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 6, 2021