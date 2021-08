Si sa, le superstar meritano un trattamento d’eccezione e, in particolare, lo merita LeBron James.

Durante una diretta Instagram Dwight Howard, tornato ai Lakers dopo l’esperienza a Phila, ha mostrato a tutti l’armadietto, o meglio gli armadietti, che i Los Angeles Lakers hanno riservato a LeBron.

Come si vede dai video, Dwight ha prima scherzato con il nuovo arrivato Kendrick Nunn, poi ha rivelato ai suoi followers il trattamento che i Los Angeles Lakers hanno riservato al Re.

Dwight shows of LeBron’s two lockers: “You can tell LeBron, that boy got some money!”😭🔥 pic.twitter.com/pvEky5ZXu6

— SFG👑 (@_xLakers) August 6, 2021