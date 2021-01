Boston Celtics, Jayson Tatum tornerà in campo domani contro Chicago

Jayson Tatum è finalmente guarito dal Covid-19 e potrà presto tornare in campo: poco fa coach Brad Stevens ha anticipato che, se tutto andrà per il meglio, la stella dei Boston Celtics dovrebbe giocare già domani contro i Chicago Bulls.

Tatum ha saltato oltre 2 settimane per il Covid, l’ultima partita disputata risaliva all’8 gennaio contro Washington: nelle 4 partite saltate dal prodotto di Duke (con quella di stanotte contro Cleveland diventeranno 5), Boston ha vinto solo una volta contro Orlando, mentre sono arrivare 3 sconfitte contro New York e Philadelphia (2 volte).

#NEBHInjuryReport update: Brad Stevens says he anticipates Jayson Tatum will play tomorrow night in Chicago.

— Boston Celtics (@celtics) January 24, 2021