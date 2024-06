Boston DOMINA Dallas con un Porzingis ESALTANTE al suo ritorno in campo!

Jaylen Brown ha segnato 22 punti, Kristaps Porzingis ne ha aggiunti 20 nella sua prima partita dopo più di un mese e i Boston Celtics hanno superato i Dallas Mavericks 107 a 89 questa notte in gara 1 delle Finals NBA.

Derrick White ha chiuso con 15 per Boston, che ha condotto per 29 punti nel primo tempo e ha realizzato 16 tiri da tre punti per iniziare la sua ricerca del 18° titolo NBA.

Porzingis, che era fuori dal 29 aprile per uno stiramento al polpaccio destro, è uscito dalla panchina e ha dato subito una scossa, aggiungendo 6 rimbalzi e 3 stoppate in 21 minuti. 6 Celtics hanno raggiunto la doppia cifra.

Insomma, per i Dallas Mavericks è stata una mattanza contro i Boston Celtics, Luka Doncic ha guidato Dallas con 30 punti. P.J. Washington ha aggiunto 14 punti e 8 rimbalzi. Ma Dallas non è riuscita a trovare una consistenza offensiva, totalizzando solo 9 assist con 35 tiri dal campo. Tutto davvero troppo poco, soprattutto se Kyrie Irving si ferma a quota 12 punti. Forse la sua prestazione è stata condizionata dai forti e prolungati fischi. Il coro è continuato per tutta la gara ogni volta che aveva tra le mani il pallone.

