Olimpia Milano, ecco perché l’arrivo di Nenad Dimitrijević non è più così scontato

Nonostante la vittoria in gara 1 delle finali Scudetto, l’Olimpia Milano continua a lavorare sul mercato. L’arrivo di Nenad Dimitrijević, però, non è del tutto scontato come sembrava nelle scorse settimane.

L’EA7 sembrava aver vinto la concorrenza della Virtus Bologna per ingaggiare il play macedone. Adesso, però, sembra che ci sia un terzo incomodo che rischia di rovinare i piani dei meneghini. Si tratta del Baskonia, alle prese con tanti cambiamenti dopo aver fallito i playoff di Liga ACB.

🔴🔵 Nenad Dimitrijevic

Informa @BallesterosXavi en @lesportiuCAT , que al igual que Milano, Baskonia también ha mostrado interés en poder incorporar al último MVP de la Liga Regular VTB. Cupo nacional ACB que por su talento debe jugar la próxima temporada en un equipo Euroliga. pic.twitter.com/O1V9aRjiU3 — Mario Gómez (@gomezmario7) June 6, 2024

La destinazione più probabile per Dimitrijević resta sempre Milano ma i baschi potrebbero tentarlo dandogli maggiori garanzie sul minutaggio. Il macedone è reduce da due stagioni super con l’Unica Kazan in VTB League. Prima del trasferimento in Russia aveva giocato in Spagna con Badalona (dove è cresciuto a partire dai 14 anni) e poi con il Valencia, accumulando diverse presenze in EuroCup.

Vedremo se Milano riuscirà a resistere alla concorrenza del Baskonia, inserendo nel roster della prossima stagione un giocatore molto interessante.