Boston è ora la favorita indiscussa al titolo NBA dopo il Xmas Day

Non ci sono postumi negativi dalle Finals per i Boston Celtics in questa stagione. Dopo aver perso in finale contro i Golden State Warriors la scorsa annata, Jayson Tatum e compagni sono tornati più forti che mai.

Attualmente sono in cima alla classifica con un record di 24-10, coronato da un’incredibile vittoria contro i Milwaukee Bucks. Il loro status di miglior squadra della NBA a Natale fa ben sperare per le possibilità di arrivare alle Finals per i Celtics, secondo ESPN Stats & Info.

I Celtics escono dall’NBA Christmas Day con un record di 24-10, ovvero il migliore del campionato. 4 degli ultimi 6 campioni NBA avevano il miglior record dell’NBA il giorno di Natale, inclusi gli Warriors la scorsa stagione.

The Celtics emerge from Christmas with a league-best 24-10 record. 4 of the last 6 NBA champions held the best record in the league on Christmas Day, including the Warriors last season. pic.twitter.com/TYjEB5sP32 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 26, 2022

I Celtics sono i favoriti per vincere in questa stagione e per una buona ragione. Hanno mantenuto la maggior parte dei loro pezzi principali e hanno aggiunto solo un paio di giocatori in panchina per completare la loro rotazione. Il risultato è una squadra che sta correndo alla perfezione e sta distruggendo squadre a destra e a manca.

Una grande ragione per cui i Celtics sono contendenti alle finali in questa stagione è l’ascesa alla grandezza di Jayson Tatum. A parte alcune partite difficili, quest’anno l’ala è stato determinante per Boston. Ha una media di circa 30 punti a partita, insieme a 8,1 rimbalzi e 4,1 assist. È senza dubbio uno dei favoriti per il trofeo di MVP.

Leggi anche: James Harden tornerà davvero a Houston? Ecco la sua risposta