James Harden tornerà davvero a Houston? Ecco la sua risposta

James Harden sta prendendo in considerazione un ritorno agli Houston Rockets in free agency, almeno secondo il guru della NBA Adrian Wojnarowski di ESPN.

Alla superstar dei Philadelphia 76ers è stato chiesto di commentare queste voci scioccanti e Harden ha avuto una risposta piuttosto forte ai rumors.

Poco prima della vittoria del giorno di Natale dei Sixers sui New York Knicks, i giornalisti hanno chiesto a Harden di condividere i suoi pensieri sulle voci che hanno fatto notizia. L’ex MVP della lega ha rapidamente abbattuto dicendo che è entusiasta di essere un giocatore dei Sixers.

Non sorprende che a Harden siano state poste di nuovo le stesse domande dopo la vittoria per 119 a 112 al Madison Square Garden. Il 10 volte All-Star ha sfruttato l’opportunità per raddoppiare la sua precedente dichiarazione mentre confutava ulteriormente il rapporto di Woj:

“Sono qui, stiamo giocando molto bene. Non so da dove provenga il rumors, ma sono entusiasta di essere qui, stiamo giocando bene e stiamo continuando a migliorare”.

#Sixers James Harden about the Report from @wojespn saying that Harden wants to return to Houston if he does not get a deal done #PHIvsNYK #NBAXMas #BrotherlyLove pic.twitter.com/sRdkQN0MXQ

— David Malandra Jr (@DaveMReports) December 25, 2022