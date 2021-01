Bradley Beal stabilisce un nuovo record NBA che non avrebbe mai voluto stabilire

Abbiamo visto la stessa storia in un giorno diverso per Bradley Beal e i Washington Wizards. Il capocannoniere della NBA ha messo a segno 47 punti contro i New Orleans Pelicans allo Smoothie King Center, per poi ritrovarsi alla fine con una sconfitta per 124 a 106. Si è trattata della terza sconfitta consecutiva dei Wizards che ora hanno un record di 3-11.

Oltre a vedere un’altra grande esibizione individuale davvero inutile, Beal ha anche conquistato un record poco lusinghiero. Secondo ESPN Stats & Info, il 27enne Beal è il primo giocatore nella storia della NBA a perdere 10 partite consecutive segnando 40 o più punti.

He surpassed Walt Bellamy, who lost 9 straight in 1961-62 pic.twitter.com/dbjo15D7TY — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.