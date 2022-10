Brandon Davies, nuovo lungo dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di tanti aspetti, tra i quali anche il suo primo grande amore: il calcio.

“Il calcio è stato un po’ il mio primo amore. Fin quando sono cresciuto fisicamente. Sono diventato un po’ più alto e un po’ più lento, quindi dovevo necessariamente trovare qualcos’altro. Qui abito vicino a San Siro, riesco a sentire i cori dei tifosi durante le partite. Oggi andrò per la prima volta alla stadio, per Inter-Barcellona. Sarà divertente, mi piace la rivalità che c’è tra le due squadre della città, ma devo ancora decidere da che parte stare. Però so che il coach è un grande tifoso del Milan, quindi mi sa che devo scegliere loro per averlo dalla mia parte”.

Probabilmente vi sta venendo in mente un termine per definire Brandon Davies, specialmente se siete romani o comunque laziali.

Si tratta comunque di una grande curiosità perché capita davvero raramente che i giocatori di basket americani si interessino al calcio. Succede invece spesso che i giocatori di calcio di Milan e Inter vadano a vedere l’Olimpia al Forum (ricordiamo per esempio Ivan Perisic e Marcelo Brozovic in tempi recenti, oppure Massimo Ambrosini ed Esteban Cambiasso qualche anno fa).

